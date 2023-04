Identidad política: Juan Carlos Baruja Fernández

Identidad política: ¿Quién es Juan Carlos Baruja?

Juan Carlos Baruja: Soy Ingeniero Civil de profesión. Especialista en tecnología y Administración de la Construcción, Magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional.

Pero, más allá de lo profesional, soy un ciudadano que quiere trabajar por y con la gente. Quiero tener la posibilidad de hacer pequeños y grandes cambios para mi país. Para mí, la política es un servicio, una posibilidad de ayudar a que la gente esté mejor. Me gustaría seguir trabajando en mejorar la calidad de vida de los paraguayos.

IP: ¿Qué despertó su interés en la política?

JCB: Mi interés por la política nació cuando decidí dejar de mirar desde las gradas los problemas e involucrarme; ser útil para mi comunidad y para el país. Pienso en que cada detalle, cada cimiento, cada aporte y cada persona es importante dentro de cualquier construcción. Desde el primer paso hasta el objetivo final, siempre que trabajemos unidos para un mismo objetivo, las cosas saldrán mejor. El individualismo no resulta tan productivo como el trabajo en equipo.

IP: ¿Qué lo motiva a la acción?

JCB: Mi motivación son mis hijos, mi comunidad, mi país. Quiero que mis hijos, los niños y jóvenes vivan en un Paraguay con un acceso a la salud pública de calidad y gratuita, que reciban la mejor educación y acceso a un trabajo bien remunerado, servicios de transporte de calidad y más. No podemos ser indiferentes a las necesidades de nuestros compatriotas. El fin de la política es crear leyes y herramientas para que la gente viva mejor.

IP: ¿Cuáles son sus planes para los meses siguientes?

JCB: Seguir trabajando, desde el lugar que me toque. Hay que hacer que las cosas sucedan, no solo con palabras y discursos, sino con acciones: “con hechos no palabras".

IP: ¿Cuáles son sus propuestas para el Senado?

JCB: Mis principales propuestas son el acceso a la casa propia a precio de alquiler, sin muchos trámites y con herramientas financieras accesibles para todos; eliminar la burocracia en el acceso a la pensión del adulto mayor. Quiero también acompañar a los productores del campo.

Siempre voy pensando en nuevas propuestas, porque en cada recorrido veo y siento la necesidad de la comunidad. Quiero ofrecer y garantizar a todos los ciudadanos un servicio de transporte de calidad, que los jóvenes se formen en oficios y carreras que los lleven a conseguir un salario justo.

“Quiero un Paraguay mejor con oportunidades para todos y eso lograremos con hechos y no palabras, acompáñame este 30 de abril votando por la lista 1 opción 3”. “Quiero un Paraguay mejor con oportunidades para todos y eso lograremos con hechos y no palabras, acompáñame este 30 de abril votando por la lista 1 opción 3”.

IP: ¿Cómo asociará y alineará sus propuestas con el estado del Senado actualmente? ¿Cuáles serían sus principales estrategias?

JCB: Yo creo que no hay mejor estrategia que la honestidad y la confianza. En todos los cargos públicos que ocupé, siempre busqué que mi comunidad esté mejor. El principal desafío hoy es que la gente vuelva a confiar en sus autoridades. Hay una imagen muy distorsionada hoy de lo que significa la política. Mis propuestas y objetivos están claros: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

IP: ¿Por qué eligió ser senador?

JCB: Quiero que las leyes y normas estén ajustadas a la necesidad y realidad de las personas. Estos años de trabajo como intendente, gobernador y ministro me mostraron una realidad que todas las autoridades y legisladores deben conocer. Elegí ser senador porque quiero llevar la voz de la gente al Congreso, que se sienta representada.

IP: ¿A qué área de gestión le daría prioridad?

JCB: Mi prioridad es la gente. Las gestiones deben ir ajustadas a las necesidades de los ciudadanos. Soy una persona abierta a escuchar las inquietudes y pedidos de la gente, y a

partir de ahí solucionemos problemas. Todas las áreas que requieran atención serán la prioridad para mí.

Su perfil

Nombre y apellido: Juan Carlos Baruja Fernández

- Fecha de nacimiento: 12 de septiembre del 1969

- Profesión: Ingeniero Civil

- País de nacimiento: Paraguay

- Ciudad de residencia: Paraguarí

Redes Sociales

Facebook: Ing. Juan Carlos Baruja

-Instagram: @juancarlosbaruja_

-Twitter: @juancbaruja

-TikTok: @juancarlosbaruja