"Ibáñez es un inmoral y debe perder su investidura", afirma abogado

“ Lo que pedimos a la Cámara de Diputados es que José María Ibáñez pierda su investidura, porque dejó de ser honorable y no puede seguir siendo parlamentario ”, manifestó el abogado Manuel Riera.

El vicepresidente del Colegio de Abogados del Paraguay indicó que el legislador colorado no representa al país, al ser un inmoral.

“A pesar de haber reconocido lo que hizo, no tiene ningún tipo de remordimiento, no tiene vergüenza, no se sonroja, y sigue asistiendo tranquilamente a su banca”, expresó y afirmó contundentemente: “No tiene por qué seguir entrando al Congreso”.

Así también, recordó en conversación con la 780 AM, que el diputado Ibáñez fue el único que reconoció haber usado el bien del público, para su beneficio privado, y aun así no perdió la investidura como congresista.

A José María Ibáñez, igualmente, lo favoreció la Justicia, por el caso caseros de oro. Quedó impune, después de que se aprobó su resarcimiento.

Otros parlamentarios, actualmente, buscan solicitar la pérdida de investidura del parlamentario. Sin embargo, esa iniciativa todavía no cuenta con la cantidad de firmas necesarias para plantear la solicitud.

Son 80 los miembros en la Cámara de Diputados y para plantear la pérdida de investidura se requiere, mínimamente, de la firma de 20 legisladores. Hasta este martes solo firmaron 15 diputados.

Los diputados que firmaron el documento son los patriaqueridistas Rocío Vallejo, Sebastián Villarejo y Sebastián García; los encuentristas Kattya González y Norma Camacho.

También los liberales Celeste Amarilla, Roya Torres, Roberto Acevedo, Celso Kennedy, Édgar Acosta, Jorge Ávalos Mariño y Carlos Silva; del Partido Hagamos, Tito Ibarrola y Carlos Rejala; y de Cruzada Nacional, Jorge Brítez.

El titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, primeramente dijo que estaba de acuerdo en la aplicación de la pérdida de investidura para cualquiera de sus compañeros que haya incurrido en alguna de las causales. Luego cambió de postura y, posteriormente, eludió hablar del caso, para finalmente decir que la pérdida de investidura es una decisión del pleno.