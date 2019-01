Hurtos: Cuatro denuncias por hora se realizan ante Fiscalía

Juan Martens, doctor en Criminología, considera que los hechos de hurto están relacionados con la desintegración social y una falta de control institucional.

“La solución no pasa por la Fiscalía, sino más bien por una intervención interdisciplinaria e interinstitucional”, dice, y señala que el hurto ocurre en todas las sociedades, no solo en Paraguay, y está relacionado con la pobreza y la exclusión social. En este aspecto, afirma que las personas, en su gran mayoría adolescentes y jóvenes, recurren a ese tipo de soluciones cuando viven en zonas vulnerables, por falta de oportunidad y de control social y familiar.

“Los que hurtan generalmente se concentran en las periferias, eso no quiere decir que todos los pobres sean delincuentes, pero tienen mayor prevalencia en esas zonas, porque un joven ocioso que no tiene laburo, no tiene control del padre o de una persona encargada, comete este tipo de delitos, y más aún si se junta con personas que ya están introducidas en la delincuencia”, resalta Martens.

El Código Penal establece que el hurto implica “sustraer una cosa mueble ajena de otro con la intención de apropiarse de ella”, en tanto que el hurto agravado se configura con determinadas circunstancias, como el aprovechamiento de una situación de desamparo de otro o con la entrada forzosa a instalaciones destinadas a impedir el acceso de personas no autorizadas, entre otras.

La expectativa de pena es de hasta 10 años de cárcel.

AÑOS ANTERIORES. En el año 2017, tanto el hurto como el hurto agravado igualaron en cantidad de denuncias registradas con un 10 por ciento por lado. Se verificó 6,2 por ciento por violencia familiar.

Situación similar ocurrió en el año 2016 (ver infografía).

Uno de los últimos casos llamativos en lo que respecta al delito más denunciado es el que se registró en la oficina de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. De allí se hurtó la caja fuerte de 500 kilos que contenía 32 millones de guaraníes. El caso ocurrió en la madrugada del 15 de noviembre del año pasado.