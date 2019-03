Humor, drama y musicales ocupan la escena teatral del fin de semana

La obra musical Palma, del Petit Boulevard al Lido Bar-Paraguay siglo XX, de José Luis Ardissone, se presenta en el Arlequín Teatro (Antequera 1061), con funciones para hoy y mañana, a las 21.00, y el domingo 17, a las 20.00. Entradas a G. 100.000.

Con música de Jorge Garbett y producción musical de Sergio Cuquejo, además de coreografías y apartados escénicos, la obra compendia los momentos históricos más representativos del Paraguay del siglo XX. Como eje temático se parte de la legendaria calle de Asunción.

La obra de humor y baile Las Karashans 2.0, más Karashans que nunca, protagonizada por Gustavo Cabaña y Manni Delvalle, sube a escena al Teatro Latino (Teniente Fariña e Iturbe) con presentaciones para hoy y mañana, a las 21.00, y el domingo 17, a las 20.00. La puesta retorna con un renovado repertorio y cuenta con personajes cotidianos de diversas clases sociales. Entradas desde G. 75.000 en la Red UTS.

Una obra de carácter experimental y feminista titulada Woyzeck y que gira en torno a la violencia de género, se presenta en el estacionamiento de Farmacia Catedral (Pdte. Franco casi Ntra. Señora de la Asunción) con funciones para hoy y mañana, a las 21.30, y el domingo 17, a las 20.30. Entradas a G. 50.000.

Los actores Silvio Rodas y Carmen Briano actúan en el drama escénico Inútil combate que se representa mañana, a las 21.00, y el domingo 17, a las 20.00, en el Café del Teatro Municipal (Presidente Franco esquina Alberdi). Entradas disponibles en Red UTS a G. 85.000.

Los intérpretes dan vida al universo de la novelista belga Marguerite Yourcenar, bajo la versión y dirección de Luis Troche Santiviago. Se trata del drama de una pareja que, tras años de incomunicación, rompe el silencio.

MUSICAL. La puesta El fantasma de la ópera sigue en escena en el Teatro Municipal (Presidente Franco y Alberdi), con funciones para hoy, a las 16.00 y 20.30; mañana, a las 20.30; y el domingo 17, a las 16.00 y 20.00. Entradas desde G. 70.000 en boletería del teatro o al (0984) 571-520.

Un elenco de 30 actores y bailarines encarnan una versión adaptada de The phantom of the opera, un musical famoso basado en la novela gótica del francés Gastón Leroux. La dirección y coreografía son de Natti Fuster Cascio y la dirección musical corresponde al maestro español Jesús Ayllón, quien dirige una orquesta de 20 músicos.

El drama El caracol tiene una lección de anfibología, que explora nuevos desenfoques sobre las corrientes teatrales modernas, se presenta en la sala Baudilio Alió del Teatro Municipal (Presidente Franco entre Chile y Alberdi) hoy y mañana, a las 21.00, y el domingo 17, a las 20.00. Las entradas valen G. 40.000 y están disponibles en la boletería del teatro.

El elenco Teatro Papel presenta la tragicomedia de Federico García Lorca El retablillo de don Cristóbal hoy, mañana y el domingo 17, a las 20.30, en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera (Ayolas 129). Entradas a G. 30.000 en puerta.

INFANTILES. Este domingo 17, a las 17.00, se disfrutan de las piezas breves del teatro infantil Un viaje galáctico, en El Granel (Salazar 372 casi Artigas), en el marco del ciclo Teatro Mbyky. Serán cuatro obras breves. Acceso a G. 50.000 (por cuatro obras) o G. 15.000 (por obra).

Una puesta colorida, con bailes y música, que narra las travesías del descubrimiento de América llega en una versión entretenida para niños. Es Colón agarra viaje a toda costa, que sube al Arlequín Teatro este domingo 17, a las 17.00, con entradas a G. 45.000.

La obra teatral infantil Luna traviesa se estrena este domingo 17, a las 18.00, en el salón municipal de Itauguá, con acceso gratuito. El guion es de Zunilda Leguizamón y la puesta está a cargo de la compañía La Fragua, de Itauguá, que lleva a escena las aventuras de una luna.

