Humildes niños reciben juguetes y víveres en Itapúa

La familia reside en una humilde vivienda ubicada en la compañía Potrero Ka'a del distrito de General Artigas, a escasos 80 kilómetros de Encarnación, Departamento de Itapúa.

Los niños residen en lamentables condiciones y ni siquiera acceden a los derechos básicos. Son hijos de una madre soltera, Ana Esteche Antúnez, quien no recibe ningún tipo de ayuda por parte del padre de los menores, según refirió.

Kuki, como se lo conoce en el ámbito del fútbol, conoció esta zona gracias al deporte que le apasiona y cuando se enteró de las múltiples necesidades que tienen estos pequeños, no dudó en emprender una pequeña campaña entre sus amigos y así juntó una buena cantidad de juguetes, ropas y algo de víveres.

“Cuando me enteré de la situación de estos niños, la verdad me causó mucha pena y dije que no podía quedarme con los brazos cruzados, algo debía hacer por ellos, empecé a hablar con los amigos y gracias a Dios me apoyaron para llevar nuestro granito de arena", expresó el deportista.

Mencionó que ver la sonrisa de ellos fue una sensación emocionante, que si bien fue poco lo que llevaron, cree que sirvió en algo. Figueredo jugó en varios clubes del interior del país.

Piden ayuda solidaria

La familia necesita todo tipo de ayuda como ropa, artículos de la casa, víveres y una asistencia urgente del Estado por las condiciones en que se encuentran.

Incluso uno de los menores está en silla de ruedas, por lo que se pide cualquier tipo de ayuda que puedan donar las personas de buen corazón.

Cualquier colaboración para esta familia se puede realizar contactando con el joven al número (0985) 785-258.