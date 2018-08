“Humildad para aprender”

NO FUE SUPERIOR. “Para mí Palmeiras no fue superior; llegaron dos veces y marcaron. El juego fue parejo, pero en el marcador sí fueron más”, aseguró el estratega que además agregó que “tienen una defensa muy fuerte y eso marcó la diferencia. No queda otra que evolucionar como equipo”. Con respecto al planteamiento del Azulgrana, Zubeldía refirió: “Sabíamos que enfrentábamos a un rival muy duro; fue el mejor de la clasificación, pero no creo que el equipo regaló un tiempo. Buscamos con nuestros recursos de entrada, pero la fortuna estuvo de su lado para lograr el triunfo”.