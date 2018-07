Hugo Richer: "Planeaban no dejar jurar a Lugo"

El parlamentario habló sobre el juramento de los senadores realizado el sábado pasado, cuando Lugo, ex presidente del Congreso, decidió jurar conjuntamente con los demás legisladores y no antes o posteriormente, de manera individual.

El hecho fue objetado por referentes del Partido Colorado que sostuvieron que el ex vicepresidente primero de la Cámara Alta, el colorado Óscar Salomón, debía tomar juramento a Lugo.

Richer expresó a la emisora 1020 AM que su par juró de manera conjunta con los demás, como estrategia ante un posible plan de los senadores colorados.

Leé más: ¿Fernando Lugo no juró como senador?: Colorados plantean duda



Asimismo, aclaró que el reglamento interno de la Cámara de Senadores no establece que el presidente del Congreso deba jurar de una manera u otra y tampoco dispone que el vicepresidente tenga que tomarle juramento.

Hugo Richer explicó que el reglamento interno es del año 1968 y que aún figura que se debe prestar juramento "ante Dios y la patria", cuando en el hecho se toma juramento solo ante la patria, debido a que en la Convención Nacional Constituyente del año 1992 se estableció que el Estado pasaba a ser laico.

Así también, señaló que el artículo 5 solo habla de que los senadores jurarán, sin hacer distinciones sobre el presidente del Congreso.

Por otra parte, refirió que van a debatir con argumentos la exclusión de Duarte Frutos de la lista de miembros del Senado que tenían que asumir el cargo. Contó que el pleno de la Cámara, durante la presidencia de Miguel Abdón Saguier, había rechazado antes la renuncia del ex primer mandatario a la senaduría vitalicia.

Nota relacionada: 45 senadores de nuevo periodo juraron, excluyendo a Nicanor



Fernando Lugo decidió no convocar a Nicanor con base en el artículo 189 de la Constitución Nacional, que establece que los ex presidentes de la República serán senadores vitalicios de la Nación y no activos al terminar su mandato, como pretenden tanto Duarte Frutos como el actual titular del Ejecutivo, Horacio Cartes.

Todo apunta a que el actual jefe de Estado también intentará ocupar una banca en el Senado después del 15 de agosto, cuando finalicen sus funciones.