Hugo desafía a Ferreira

El vicepresidente Hugo Velázquez desafió ayer al ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, a un debate en un programa de televisión para aclarar sobre los puntos del polémico acuerdo secreto firmado con el Brasil sobre la comercialización de energía de Itaipú. A través de su cuenta de Twitter, el vicemandatario escribió: “Mañana (por hoy) a las 9 estaré en Canal 9, en el programa Pulso Urbano, le invito a Pedro Ferreira que me acompañe a debatir”. Velázquez está en el ojo de la tormenta luego de que se reveló que el abogado José Rodríguez actuaba como su asesor particular y que este último estaba operando para beneficiar a una empresa brasileña para la comercialización de energía de la entidad. A medida que transcurren los días, va subiendo de tono la trama que compromete al vicemandatario. En el Congreso amenazan con que presentarán el libelo acusatorio y siguen buscando los números para el juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y Velázquez. Mientras en el cartismo hay posturas divididas pese a que anunciaron que no acompañarán la destitución.