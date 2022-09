El actor y productor de estas películas cuenta que luego de mucha introspección y trabajo, aún no tiene ninguna idea sobre lo que se tratará el filme. Será la primera aparición del personaje ya dentro del universo cinemático de Marvel, según cuenta.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1574865217141481477 Hard keeping my mouth sewn shut about this one. pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Luego Reynolds señala que sí tuvo una idea. En ese momento, Hugh Jackman aparece de fondo en la imagen y es consultado si quiere retomar el personaje de Wolverine en la próxima Deadpool, a lo que el actor australiano responde: "Sí, claro, Ryan".

Posteriormente, el propio Jackman subió un video a sus redes en el que aparece con Reynolds para supuestamente dar explicaciones sobre la introducción de Wolverine a la película; sin embargo, la mayor parte del video es cubierta con la música Wake Me Up Before You Go Go, del dúo Wham!

Jackman y Reynolds han tenido una notable amistad que ha incluido bromas entre ellos en las redes sociales. Esta será la tercera película de la exitosa franquicia Deadpool, que incluye dos cintas estrenadas en 2016 y 2018, según informó CNN.