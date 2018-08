Hubo incidentes y agredidos en nueva jornada de escrache a González Daher

Sin embargo, no todo se pudo desarrollar con normalidad, debido a que dos de los manifestantes fueron víctimas de agresión por parte de hurreros, quienes defienden a su líder.

El ciudadano Emiliano Sanabria denunció que cuatro personas a bordo de un taxi llegaron hasta el lugar donde un grupo de personas se preparaba para la quinta jornada consecutiva de escrache a Óscar González Daher.

Uno de los sindicados como simpatizantes del político colorado bajó del rodado y lo golpeó en el rostro, según dijo Sanabria.

Todo esto ocurrió ante la mirada de los efectivos policiales que custodian la residencia del parlamentario, de acuerdo a la denuncia.

Según dijo, en el vehículo estaban 4 personas. Relató que uno de ellos le recriminó por las manifestaciones y le exigió que “vaya a trabajar”.

Omar Adan Resquín Giménez fue el que propinó golpes contra Sanabria, según la denuncia. El mismo fue demorado en la comisaría de Luque, y luego fue puesto en libertad ante la ausencia de un fiscal, según informaron los manifestantes.

Sanabria recibió una herida a la altura del ojo izquierdo y tras haber sido atendido en el Hospital Regional de Luque participó de vuelta del escrache que se retomó en horas de la noche.

Otro caso. Asimismo, en horas de la mañana los manifestantes llegaron hasta la plaza Mariscal López poco antes de comenzar el escrache y uno de ellos fue agredido. Cristian Santander, uno de los manifestantes, se encontraba en la esquina de la plaza cuando fue víctima por dos personas mientras él se encontraba pintando un cartel.

En ese instante, el ciudadano fue golpeado y despojado de su bandera paraguaya de 10 metros.

Como el lunes. Estos incidentes y agresiones se suman al del pasado lunes, donde una turba de barras bravas luqueños que responden a González Daher atacó a los manifestantes con petardos y piedras.

En tanto, durante las manifestaciones que se produjeron el viernes, dos smujeres denunciaron haber sido agredidas por el comisario de la zona. Una de ellas tuvo que ser llevada hasta el Hospital de Luque, mientras que la otra se acercó a la Comisaría 3ª Central para presentar su denuncia. Las protestas incluso se extendieron frente al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y cada vez suben más de tono.

En jornadas de protesta anteriores los manifestantes pintaron las murallas de la vivienda y realizaron una sentata en la vía pública.

Los manifestantes también anunciaron, en las jornadas anteriores, que no van a suspender los reclamos hasta que el legislador luqueño deje su banca y anunciaron que bloquearán de vuelta el acceso al Aeropuerto.

Tranquilo. Sobre las manifestaciones que se registraron en los últimos días frente a su domicilio, en la ciudad de Luque, González Daher aseguró el pasado jueves que no se encuentra enterado de los escraches pero que, no obstante, está con la “conciencia tranquila”, como había señalado en ocasiones anteriores.

“Eso es normal (protestas), la verdad que yo no he visto ninguna manifestación porque no estoy por Luque, pero las manifestaciones son normales, por qué no”, expresó.