Hoy se despide El pan y la guarania en la Manzana

Esta puesta cuenta con doce actos que transcurren entre el pequeño cuarto del músico y la Plaza Lavalle. Toques de humor, de reflexión y dramatismo se ofrecen en esta puesta que tiene 90 minutos de duración.

En la obra, el maestro Flores hace un recuento de su vida, dos meses antes de morir. Y en medio de la lucidez y el delirio, entabla un diálogo constante con San La Muerte, a quien le advierte que no lo llevará mientras no consiga componer la guarania La noche antes, que quiere dedicar a la tragedia final en la Guerra Guasu. La tensión es esa, no logra concebirla en Buenos Aires y tiene la certeza de que solo instalado en Cerro Corá, frente al río Aquidabán, lo conseguirá. Pero el tirano Alfredo Stroessner no le permite ingresar al Paraguay. Y esa composición queda trunca. También se rememoran pasajes de su infancia y de su adolescencia.