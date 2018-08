Hoy se celebra el Día de la Guarania y el legado de Flores sigue vigente

Para el periodista e investigador Antonio Pecci, la gran herencia artística que el compositor dejó al pueblo paraguayo se debe aprovechar y potenciar. “El legado que nos dejó el gran músico es un elemento muy valioso que le permite brillar a la cultura paraguaya en cualquier parte del mundo”, manifiesta el estudioso de la obra de India, y otras joyas de la guarania.

En ese sentido, agrega que existe una responsabilidad que el paraguayo debe asumir para enriquecer y potenciar todo lo que ha dejado. “Nosotros, la generación actual y las siguientes, debemos valorar, emular y aportar obras nuevas en el campo de la guarania, tanto en obras populares como en las piezas sinfónicas con las que Flores abrió el camino con sus 11 poemas sinfónicos”, comenta. Una de las propuestas que sugiere para acrecentar el acervo es la realización de “concursos, premios y gestión desde la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Educación, órganos rectores para la conservación y difusión del patrimonio”.

MÚSICA, CHARLAS Y MÁS. Esta semana, iniciando en la fecha, están previstas numerosas actividades artísticas y culturas sobre la Gran Asunción Flores, con acceso libre y gratuito. Hoy, a las 10.00, en la Plaza de la Guarania Manuel Ortiz Guerrero-José Asunción Flores (Mcal. López y Santa Rosa) habrá musiqueada de la Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA). Allí, Alcibiades González Delvalle se referirá a Flores en representación del Ateneo Paraguayo; Teófilo Acosta en representación de Autores Paraguayos Asociados (APA).

A las 16.00 en el Instituto Municipal de Arte (Pdte. Franco y Montevideo) se hará un conversatorio y audiovisual Vida y obra de José Asunción Flores, a Antonio V. Pecci. A continuación, Ricardo Flecha interpretará algunas guaranias emblemáticas.

En la Manzana de la Rivera (Ayolas 129) se habilitará la muestra fotográfica sobre el creador de la guarania, a las 18.00. Una hora más tarde, en el mirador de Punta Karapã la Banda, el Ballet y el Conjunto Folclórico Municipal ofrecerán un festival.

Mañana, a las 20.00 se brinda un conversatorio con Alcibiades González Delvalle, Diego Sánchez Haase, Lizza Bogado y Antonio Pecci en la Manzana de la Rivera.

Las actividades prosiguen el miércoles, a las 20.00, también en el mismo espacio con un tributo que incluye la presentación de Pachín Centurión y Folclore a la Calle.

Opinión

“Le reconocían y se quedaba para hablar”

“Un día caminando con el maestro Flores por la calle Corrientes (Buenos Aires), me sorprendía la cantidad de gente que lo saludaba. Le decían: ‘Hola, maestro’, o ‘Mba’éiko, maestro’, tanto argentinos como paraguayos o uruguayos, y él se quedaba para hablar con ellos. Le pregunté cómo podía reconocerlos, pues eran tantos. Y me dijo: ‘Si son compatriotas le pregunto: ‘¿Qué tal? ¿Qué novedades hay por allá, mba’eteko?’, y así los identificaba. Me contaron que cuando estuvo en Moscú hizo pedir su jarro para tomar cocido que había dejado en Buenos Aires. Fue Elvio Romero el que viajó y le llevó su preciado jarro”. Antonio V. Pecci, periodista y escritor.

A 114 años del nacimiento del genio de la Chacarita

José Asunción Flores nació el 27 de agosto de 1904 en el barrio popular de la Chacarita.Fue hijo de la lavandera María Magdalenta Flores y del guitarrista Juan Volta Cornaglia. El propio Flores refiere que su historia musical empezó “por robar un pedazo de pan” de un negocio de las cercanías de la parroquia de San Roque, donde, con otros niños, gustaba de corretear y jugar. El niño fue a parar a una comisaría y de allí, como “castigo”, en el carácter de aprendiz, pasó a la Banda de Música de la Policía. Su primera composición, una alegre polca dedicada a su padrino, Manuel Gondra, data de 1922. En 1925, experimentando sobre una vieja canción popular, Maerãpa reikuaase, creó la guarania. El mismo Flores había dicho, que “la guarania es de mi pueblo, fue escrita para y por mi pueblo”. En 1928 conoció al poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero, quien sería el autor de los versos de sus más famosas obras e influiría de manera decisiva en la vida personal del músico. Combatió en la Guerra del Chaco, luego se estableció en Buenos Aires, grabó en Moscú varias obras. Murió en 1972 en el exilio, en Buenos Aires. Sus obras más famosas son: India, Ne rendápe aju, Panambi Vera, Paraguaýpe, Buenos Aires, Salud; Kerasy, Choli, Musiqueada Che Amape, Nde Ratypykua, Ñasaindype, Ka’aty, Ñemitî, Mburicao, entre otras. Además de las sinfonías Pyhare pyte, Ñande Ru Vusu y María de la Paz.