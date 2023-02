Hoy repiten examen a candidatos a ministro de la Corte

El extravío de uno de los cuadernillos se dio a partir de que uno de los concursantes, Julio César Fernández Villalba, no llegó a presentarse al examen por motivos de salud, y el cuadernillo que le correspondía fue el que desapareció.

Como el reglamento aprobado por el CM para el proceso de selección establece que ante una situación como esta debe anularse el examen, el pleno del citado organismo resolvió, en salvaguarda de la transparencia de todo el proceso de selección, no validar la evaluación.

MEDIDAS. El presidente del CM, Óscar Paciello, aclaró que no hubo ninguna denuncia de fraude y que el cuadernillo que se perdió no contenía las respuestas del examen, ya que correspondía al postulante que no realizó la prueba.

Indicó que para esta nueva evaluación se establecerá un protocolo a seguir, de manera que no existan suspicacias ni se repita la situación dada la semana pasada.

El CM publicó en sus redes sociales cuáles fueron las preguntas y cuáles eran las respuestas de la prueba que realizaron los candidatos a la CSJ, el pasado jueves. Hoy publicarán los resultados del nuevo examen.