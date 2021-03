Hoy empieza el camino de los europeos a Qatar 2022

El choque inaugural será entre Turquía vs. Holanda a partir de las 14:00, por el Grupo G; el resto de la cartelera de juegos de hoy será a partir de las 16:45, con enfrentamientos atrayentes como Francia vs. Ucrania y Bélgica vs. Gales.

Para mañana, Israel vs. Dinamarca y Bulgaria vs. Suiza serán los enfrentamientos a disputarse a las 14:00; luego los demás serán a las 16:45 (ver infografía).

Están en competencia 10 grupos; los ganadores van al Mundial y los 10 segundos jugarán una repesca.