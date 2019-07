Hoy definen norma que regula servicio

La pretendida normativa, que fue estudiada en la Comisión de Legislación, con acompañamiento de los directores de Tránsito (Luis María Pereira) y de Asesoría Jurídica (Juan Carlos Ramírez Montalbetti), es rechazada y cuestionada por el enjambre.

Entre ellos figura que no se limita el número de unidades que operarán bajo la modalidad de plataforma de aplicación electrónica, que no abonarán canon alguno y que podrán trabajar sin contar con licencia de conducir de categoría Profesional, como se le exige al gremio de taxistas.

El presidente de la corporación, Nenecho Rodríguez, fue categórico al señalar que ya no existe vuelta atrás en este tema de aprobar una ordenanza para regular este servicio, por más resistencia y rechazo que antepongan los trabajadores del volante, ya que no se puede impedir el ingreso de la tecnología.

Nueva protesta. Anoche, Francisco Brítez, secretario general de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), dijo que liberó a sus compañeros para medicarse, higienizarse y otras cuestiones particulares, pero que en la fecha están convocados nuevamente frente a la sede municipal, a partir de las 7.00.

Resaltó que no se hace cargo si los taxistas bloquean la calles, puesto que existe un estado de crispación y nervios. “Los responsables son los concejales, el Congreso y el mismo presidente de la República, por no llamar a una mesa de diálogo nacional para tratar este tema. Algo serio. No queremos que se libere el servicio y nos saquen las paradas”, sostuvo.

Crítica a intendente. Otras asociaciones de taxistas realizan permanentes reuniones para definir posturas con respecto a la jornada de hoy. Reclamaron que el intendente Mario Ferreiro no haya aparecido más que a través de un tuit. Ayer, no todos los amarillos se plegaron al paro y se habla de 90% de acatamiento.

Lamentamos la violencia. Aguardamos el tratamiento del tema en la Junta y el Parlamento. Mario Ferreiro, intendente.

No callaremos la injusticia que están cometiendo. Nuestra lucha es justa y seguirá. Marcos Morales, taxista.

No estoy en contra de la movilización, pero prefiero usar Uber, es más barato.

William Martínez, pasajero MRA.

Fiscala indaga presunto manoseo a cronista

Dalma Benítez, cronista de Radio Urbana, acusó a uno de los manifestantes de haberla manoseado en la zona del pecho durante la cobertura periodística. El supuesto acosador aún no fue identificado, aunque sí fue escrachado por periodistas con filmaciones que se viralizaron en las redes sociales. La reportera radicó la denuncia por acoso sexual ante la Fiscalía. “En un momento de la cobertura un taxista me empuja en la parte del pecho y no contento con eso me manosea; fue muy fuerte porque te denigra como persona. Yo estaba en vivo relatando y me quedé shockeada, seguía lagrimeando mientras reportaba”, relató al canal Noticias Paraguay (NPY).

Lo que indignó a la ciudadanía fue la reacción de algunos taxistas frente a la denuncia hecha por la joven. “Te falta pasta para ser periodista. No podés llorar. Te falta pasta, andá a estudiar”, le lanzó uno de los manifestantes al querer minimizar el desagradable incidente.

Todo quedó grabado –dijo Dalma–; incluso colegas suyos que estaban en el momento le reclamaron a esa persona por qué le tocó.

La fiscala indicó que trabajan con Identificaciones de la Policía para dar con la identidad del denunciado.

Aún están barajando la figura penal que correspondería a este caso.

Móviles dañados

En medio del escenario de crispación que se vivió frente a la Municipalidad mientras taxistas se manifestaban, los amarillos también resultaron afectados. Denunciaron que un funcionario de una concesionaria frentista a la Comuna les dañó a patadas unos seis vehículos. Personal policial presente tomó la denuncia. El agresor asumió los cargos y dijo que se haría responsable, que actuó ofuscado porque no podía trabajar por el bloqueo.