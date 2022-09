Hoteles de Asunción tienen reservas agotadas para octubre por Odesur

“A las delegaciones que vendrán a los juegos se les suma el mercado tradicional que tenemos en esta época, que está contribuyendo a mejorar notablemente la situación. Y una muestra de que hay una alta demanda son las tarifas de las habitaciones, que están más altas. Las habitaciones de USD 100 estamos vendiendo a USD 200”, explicó Benítez Codas.

Se estima que mediante esta competencia deportiva llegarán unas 15.000 personas a Asunción, entre el 1 y el 15 de octubre, lo que dejaría un alto espiral de ganancias para varios sectores, además del hotelero, el gastronómico, comercial y de transporte. Y aunque aún no quiere arriesgar a dar una cantidad, se estima que dejará un abultada cantidad de dólares.

Benítez Codas expresó que estos eventos deportivos son muy importantes para el turismo y el ingreso de divisas al país, ya que mueven mucho dinero en el mundo entero.

“A nosotros nos viene muy bien en este momento y, como ejemplo, siempre hablo del evento de la Sudamericana del 2019, que atrajo a muchísimos hinchas que llegaron principalmente de la Argentina y ahora la Odesur, que demuestra, más allá de lo que podamos facturar, que el país tiene condiciones e infraestructura para organizar este tipo de eventos”, señaló.

El dirigente hotelero señaló que Odesur producirá un derrame de recursos a todos los sectores, desde los más grandes hasta los más pequeños: “Desde el que vende un pancho o una chipa hasta el que vende un recuerdito en el aeropuerto”, dijo, por lo que todo el círculo del turismo de la ciudad saldrá beneficiado.

POLÍTICAS PÚBLICAS. A pesar del gran movimiento que generan los eventos de la envergadura de la Odesur para el sector turístico, esto aún no resulta suficiente para que las autoridades nacionales elaboren más políticas públicas que impulsen un mayor desarrollo del turismo en el país. “Aún no escuché a ningún candidato que incluya en su programa electoral propuestas en favor del turismo; no hay. Faltaría que haya políticas de incentivo de parte del sector público a este tipo de eventos deportivos y de otros eventos similares, porque se trata de un segmento con un mercado muy importante que ingresa muchas divisas al país”, remarcó el hotelero.

Tanta es la relevancia de estos eventos y la infraestructura que exigen que incluso algunos hoteles que habían cerrado a causa de la pandemia, volverán a abrir sus puertas para albergar a las delegaciones y luego, probablemente, volverán a cerrarla, según comentó Benítez Codas. “El sector privado es superdinámico, realiza inversiones en infraestructura, pero necesita del soporte del sector público para poder tener mayor éxito. Necesitamos mejorar mucho para volvernos atractivos para el turismo”, dijo.