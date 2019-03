Hospitales, sin vitales máquinas por falta de reparación y mantenimiento

El doctor Julio Rolón, viceministro de Salud Pública, mencionó que casi todas las cabeceras departamentales realizaron sus pedidos al Ministerio por falta de reparación y mantenimiento.

“Específicamente, ahora están trabajando para solucionar los equipos en Concepción, Pilar y Villarrica. Ya realizamos los llamados licitatorios correspondientes, ahora dependen de los plazos administrativos”, adelantó.

Otros centros asistenciales con problemas son los del Trauma y Coronel Bogado. En el primero, señaló que se subsana la situación como pueden, más aún con la gran cantidad de pacientes que reciben.

En el segundo centro asistencial, que también cuenta con gran afluencia de usuarios, está prevista la provisión de un equipo reacondicionado.

En el caso de Villarrica, por el problema que tuvieron con su equipo, continúa en el área de Asesoría Jurídica. Señaló que también fue incluido dentro del proceso licitatorio.

Paliativos. Rolón refirió que la situación actual es subsanada con mucho de autogestión y comunicación entre los diferentes directores.

“En la mayoría de las cabeceras departamentales, al menos, se cuentan con equipos móviles para solucionar de alguna manera. En caso de necesitar otro tipo de estudio derivan al hospital más cercano que posea el equipamiento necesario”.

Todas las máquinas que sean del tipo de soporte vital son los que están priorizados, explicó. Dentro de estos se encuentran los de diagnóstico por imágenes, equipos de terapia, de esterilización y de nefrología.

Licitaciones. Cada pliego tiene sus especificaciones. En líneas generales, una vez adjudicados se tienen previstos 20 días para las firmas de los contratos. A partir de allí un mes para entrar en funcionamiento, explicó Rolón.

Según detalló, actualmente está culminando el proceso licitatorio para el mantenimiento preventivo de varios equipos. La tarea se realizará en 11 equipos de rayos X, 1 de angiografía, 1 de rayos X arco en C y 6 de tomografía.

Adelantó que está previsto realizar otra licitación a inicios de abril, para la reparación y mantenimiento de equipos de la marca Siemmens.

En los planes del Ministerio de Salud Pública, se prevén realizar compras de otros equipos. Rolón detalló que existen dos que están en proceso de recepción y apertura de sobres.

Estas corresponden a la Licitación Pública Nacional (LPN) 77 (2018), que tiene prevista la adquisición de autoclaves, termatomo, ecógrafos portátiles, ecógrafos modular y mamógrafo.

La LPN 94 (2018) prevé la compra de electrobisturís, máquinas de anestesia. También está en proceso la programación de un acelerador lineal.

Embed

Casi todas las cabeceras departamentales realizan sus pedidos por falta de reparación y mantenimiento. Julio Rolón, viceministro MSP.

Radioterapia del Incán aún espera la solución

Pareciera no tener fin el problema que viene arrastrando desde hace tiempo el equipo de radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer (Incán).

Según Julio Rolón, viceministro de Salud, el centro asistencial de referencia oncológica, cuenta con dos aceleradores. “Uno de ellos dejó de funcionar, luego de la inspección correspondiente se dictaminó que no es conveniente su reparación, debido a que la misma superaría el 40% del valor de equipo que de por sí ha cumplido su vida útil, recomendándose la adquisición de uno nuevo. El otro equipo, de la marca Varian, se encuentra en pleno funcionamiento y está siendo apoyado por otro equipo de braquiterapia, aunque se manejan reportes de que no abastecen la necesidad actual”, detalló. Con respecto a la derivación de los pacientes del sistema público al privado, para realizar sus sesiones de radioterapia, señaló que cada una tiene un costo de G. 336.000 para el Ministerio de Salud. Según detalló, la deuda acarreada del MSP es de G. 3.544.291.500. El equipo de radioterapia había dejado de funcionar en enero. Posteriormente se realizaron reparaciones que no llegaron a solucionar del todo el problema, el mes pasado. Al día, 70 pacientes dependen de dicho servicio.