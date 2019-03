Hospital de Villeta cierra quirófano por 15 días para reparar máquina

“La máquina de anestesia necesita mantenimiento. Nosotros contamos con una sola máquina de anestesia. Casi siempre le hacemos mantenimiento”, señaló la doctora Wilma Fernández, directora médica. Las cirugías se reagendaron para otras fechas.

Las urgencias obstétricas; partos y cesáreas, se derivarán al Hospital de Ñemby, ubicado a 20 kilómetros. La distancia es extensa, teniendo en cuenta que muchos pobladores son de escasos recursos, no disponen de móvil propio o en todo caso deben pagar sumas exorbitantes para poder trasladarse en taxi. Ante esta situación la población de Villeta queda a la deriva.

Estimativamente, 20 cirugías al mes se realizaban en este centro desde octubre del año pasado, cuando se reiniciaron los procedimientos. El director, Carlos Villalba, es quien se encarga de hacer las operaciones. La lista de espera es de más de 20 personas que aguardan desde el año pasado, admitió la directora médica.

Un promedio de cuatro cirugías programadas y dos de urgencias se realizaban de manera semanal. Por hernias y piedra en la vesícula se hacían las operaciones agendadas los días martes y jueves.

MÁS NECESIDADES. El centro de salud pública no dispone de anestesista de guardia para las urgencias quirúrgicas, por lo que los pacientes son derivados a otros centros, en los turnos noche y madrugada. Tampoco tienen un pediatra.

El equipo se traerá hasta el taller del Ministerio de Salud Pública (MSP), ubicado sobre la calle Venezuela para la reparación correspondiente.

El Hospital de Villeta dispone de 25 camas de internación, adultos, niños, puérperas y otros. La demanda en el servicio de urgencias es de 120 pacientes por día, tanto adultos como pediátricos.

“No tenemos toda la cobertura que deberíamos tener, tratamos de solucionar los problemas en la medida que se pueda”, dijo la doctora con relación a la alta demanda en consultorio externo. Los pacientes acuden de Alberdi, Villa Oliva, J. Augusto Saldívar, Ypané, Guarambaré, Nueva Italia, Villeta y otros sitios.

La atención es buena. Me dieron una buenísima atención médica. No me puedo quejar de los doctores. Hermelinda Torres, paciente.

