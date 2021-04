Hospital de Villa Elisa está saturado; asiste en sillones

‘‘Estamos saturados desde hace dos semanas. No dejamos de dar asistencia a nadie, es por eso que incluso improvisamos sillas y sillones, incluso la gente estuvo donando sofás. La idea es asistir a todos los que llegan’’, señaló la Dra. Johana Benítez, directora del Hospital de Villa Elisa.

Ayer el centro asistencial amaneció con 63 pacientes internados, en la Unidad de Terapia hay 8 camas, en el pabellón de contingencia 17 camas, y en el área de urgencia no Covid, que ya se adecuó para atender a pacientes Covid y que cuenta con 10 camas más, 35 en total, el resto es asistido en los mobiliarios disponibles. El jueves último fue uno de los días más críticos y con más pacientes asistidos. También unos 40 son pacientes ambulatorios y provienen de distintas ciudades.

‘‘Siento una impotencia terrible, suplicamos a la gente que tome conciencia, la situación está delicada. Es imposible tener una cama, mi teléfono no para de sonar pidiéndome un lugar, incluso del interior del país y me resulta muy triste, y me causa tanta impotencia no poder ayudar a mucha gente, dentro de todo lo que podemos hacer asistimos”, refirió la galena.