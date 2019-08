Hospital Regional de Fuerte Olimpo carece de insumos para cirugías

La directora del hospital Dámaris Wagner explicó que aparte de carecer de insumos, les faltan más recursos humanos, “tenemos dos cirujanos y un solo anestesiólogo que necesitamos por lo menos uno más, no tenemos entre los medicamentos el metronidazol y estamos careciendo de anestesias”, lamentó la profesional.

Dijo que para que se pueda proceder a una operación se debe evaluar las condiciones del paciente y que tampoco cuentan con los equipos necesarios para eso.

El nosocomio absorbe todos los pacientes en su mayoría de escasos recursos que vienen de Bahía Negra, Toro Pampa, San Carlos, María Auxiliadora y las comunidades indígenas de la zona. Muchas cirugías que se realizan suelen ser las menos complicadas, pero las de alto riesgo no se puede hacer, ya que el hospital pues ni siquiera tiene terapia intermedia.

SUMAN. De hecho, las necesidades son numerosas en el centro asistencial y los profesionales acuden a todo tipo de actividades para obtener recursos y paliar algunas de las múltiples necesidades. “Para poder tener en buenas condiciones, la sala de cirugía hace falta la iluminación adecuada, en algunos casos para tener todo ordenado nos manejamos con autogestiones o con apoyo de personas solidarias para tener por lo menos sábanas y que las camas estén bien pintadas”, contó la profesional.

Comentó que no se puede ocultar la realidad de la situación, ya que desde el Ministerio no llega lo necesario, pese a los pedidos, “ellos deben proveernos los insumos para poder realizar bien nuestro trabajo, siempre solicitamos, pero lo necesario no llega”, mencionó la galena.

PROMESAS. Mucho antes que asumiera, el actual ministro de Salud Julio Mazzoleni visitó la localidad de Fuerte Olimpo en compañía del presidente Mario Abdo Benítez, en un momento el nosocomio se encontraba en plena crisis porque los pacientes padecían por falta de equipamientos y realizaron promesas de mejorar las condiciones hospitalizas tanto en la parte profesional, equipos e insumos; sin embargo, hasta este momento las derivaciones persisten y no se acaba las penurias de los habitantes de lejanas comunidades del Chaco.

“Las derivaciones de pacientes hasta para realizarse estudios médicos y análisis clínico y cirugías, entre cesáreas y de otra índole es también una constante en otras localidades como Puerto Casado, Bahía Negra, Carmelo Peralta, Puerto Sastre, Puerto Guaraní”, mencionó la funcionaria.

Los pacientes carentes costean sus viajes con ayuda solidarias, actividades como rifas, polladas y hasta con ayuda de autoridades de la zona. Afortunadamente, los centros asistenciales por lo menos cuentan con deslizadoras, ambulancias y combustibles para las evacuaciones.