Hospital de Itauguá sufre estragos por cuarta ola de contagios de Covid

Al tope se encuentran las internaciones en los bloques modulares, destinados para casos respiratorios. Las camas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) también están al límite con una ocupación del 75%.

El centro de referencia habilitó 68 camas, de las cuales 16 son de UTI. Del total, ayer solo había 4 espacios disponibles. Un total de 64 estaban internados en los bloques, entre los cuales cinco son embarazadas y cuatro niños.

“Tenemos un aumento notorio en las consultas ambulatorias. Ahora tenemos tres bloques llenos de internación. Estamos otra vez aumentando. Tuvimos como dos semanas estancados, no pasábamos de 50 internados”, señaló la doctora Yolanda González, directora del Hospital de Itauguá.

Los pacientes que requieren hospitalización son aquellos adultos mayores con enfermedades de base, pero que están vacunados. “Muchos son personas con comorbilidades y patologías de base. Son pacientes que vienen del interior”, comentó.

El Hospital Nacional de Itauguá, por su ubicación estratégica, registra pacientes de varios puntos del país, principalmente del interior. Este centro de referencia registró la semana pasada un total de 10 fallecidos a causa del Covid-19, una cifra que va en aumento paulatino.

Incluso, los contagios se dan dando entre el personal de blanco, por lo que se está resintiendo la atención médica en Itauguá. Más de 300 están de reposo por Covid-19 de un total de 4.000 funcionarios. “Ya nos afecta en todas las áreas. Desde secretaría, hasta anestesia y cirugía general. Eso, ¿qué va a hacer?, va a hacer que disminuyamos más la productividad”. En un gran porcentaje, están pasando por una segunda infección por Covid-19.

La demanda de testeos también va en aumento. En urgencias el promedio de consultas es 150 por día de pacientes que presentan cuadros sospechosos gripales. La doctora González recomendó extremar las medidas sanitarias para evitar el contagio de los distintos tipos de virus.

PANDEMIA. Con el aumento de 152% de contagios de coronavirus (Covid-19) en solo una semana refleja la situación epidemiológica de la cuarta ola en el país. En siete días se confirmaron 5.296 casos, una cifra elevada en comparación con la semana anterior, en la que se detectaron 2.103, en la cual ya se marcaba un aumento del 56%.

Esta oleada se caracterizará presumiblemente como la que ocasione casos menos graves en pacientes, atendiendo la vacunación anti-Covid, pero será la más contagiosa.

Uno de los datos más resaltantes, que se dio a conocer en la conferencia de prensa semanal, es el porcentaje de reinfecciones que llega al 30%. Esto quiere decir que uno de cada tres vuelve a padecer la enfermedad.

En la semana epidemiológica 25 se confirmaron 5.296 nuevos casos positivos, 248 hospitalizaciones, de los cuales 240 corresponden a salas comunes y 8 en terapia. Además, se registraron 13 decesos y 380 contagios comprobados en personal de salud, 11 en embarazadas y 3 en integrantes de pueblos indígenas.

Sepa más: Test y aislamiento

El Ministerio de Salud Pública informa que en caso de tener contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus, es importante tener en cuenta el esquema de vacunación para el testeo y el aislamiento. En caso de tener vacunación completa y no presentar síntomas, no es necesario el aislamiento ni el testeo. Si presenta síntomas debe aislarse y hacerse el test a partir del segundo día del inicio del cuadro. Si da positivo, completar el aislamiento por 10 días. Si no está vacunado o el esquema está incompleto, y no presenta síntomas, debe aislarse y hacer el testeo al quinto día del último contacto. Si es positivo se hace el aislamiento de 10 días. Si da negativo, se levanta el aislamiento. Si tiene síntomas, debe aislarse y hacerse el estudio a partir del segundo día del inicio de síntomas. Si da positivo, completar aislamiento de 10 días.