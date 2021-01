Hospital de Itauguá: Piden cuidados extremos para evitar mayores picos

“Necesitamos la colaboración de la ciudadanía porque hasta acá vamos a llegar con el nivel de las camas, ya no tenemos médicos suficientes para atender y ya no vamos a poder habilitar más camas”, advirtió la médica en entrevista con Monumental 1080 AM.

La ocupación en el Hospital de Itauguá llega a 57 pacientes con coronavirus en Terapia Intensiva, mientras que 25 personas ocupan las unidades polivalentes, según precisó la directora.

“Las terapias polivalentes también están totalmente ocupadas y estamos tratando de dar asistencia a todos, pero la ciudadanía no nos ayuda en esto. Los accidentes son el pan nuestro de cada día y los motociclistas están en primer lugar en estas terapias”, agregó.

En cuanto a los ingresos por Covid, la médica indicó que la mayoría de los pacientes provienen del Departamento Central, mientras que el resto se distribuye entre personas de diferentes zonas del país.

“Estamos recibiendo pacientes de todo el país y en algunos casos ya fallecen a los 15 minutos que ingresan porque se complican entre las 4 a 5 horas de viajes que hacen desde el interior”, comentó.

Por otra parte, González insistió en la necesidad de extremar cuidados sanitarios de manera a evitar la propagación del virus.

Además, pidió a las autoridades en general y al personal de blanco seguir con el ejemplo a la ciudadanía ya que la situación es muy complicada.

“Tampoco podemos aplicar multas todo el tiempo, pero hay que tratar de cumplir con los protocolos. El personal de blanco está cansado y estamos en una meseta bastante larga, donde probablemente vamos a tener picos más altos”, sostuvo.

Finalmente, la directora recordó la necesidad de continuar con el lavado constante de manos, cambio de ropas en caso de salir a la calle, distanciamiento social y uso de mascarillas, como medidas de prevención más seguras ante la pandemia.