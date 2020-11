Hospital del IPS de CDE aún no fue habilitado, a 3 años de inauguración

Fue inaugurado en el año 2017 y a la fecha hay sectores que aún no fueron habilitados. Faltan habilitar más quirófanos, entre otros servicios. “El hospital todavía no está 100% habilitado, estamos trabajando de a poco en eso, tratando de conseguir lo necesario para ocupar todos los espacios. Es un hospital grande”, relató Aníbal Duarte, director médico. Actualmente están habilitando la parte de internaciones. “Si no me equivoco estamos entre un 50 y 70% de utilización de la infraestructura del hospital. Tenemos habilitados tres quirófanos y nos falta todavía habilitar como cinco quirófanos más”. Adelantó que para fin de mes probablemente se estaría habilitando todo lo que es el bloque cinco de consultorios que actualmente está en proceso de equipamiento. Aclaró que no solo es cuestión de habilitar infraestructura si no se tiene personal para cubrirlo. “De qué me sirve habilitar toda una estructura y no tengo gente que esté allí atendiendo, no es solamente médicos y enfermeros lo que se necesita”. Sobre este punto insistió que hay toda una infraestructura humana que se necesita para cada sector que se vaya habilitando, mencionando al área de lavandería, esterilización, personal de campo, arquitectura, electricidad, entre otros servicios. “No son solamente médicos y enfermeros, tienes toda una infraestructura detrás de eso que es muy grande. Por eso se hace muy difícil ir habilitando todo de una vez”, enfatizó.

OXÍGENO. En otro momento el doctor Duarte mencionó que el Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este actualmente procesa todo el oxígeno médico que necesita. “Actualmente producimos nuestro propio oxígeno. Tenemos nuestra planta que ya está funcionando, pero que se va a inaugurar con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez”. Recordó también que siguen esperando contar de nuevo con personal de seguridad en el hospital. Duarte dijo que el pedido fue reiterado al titular de la previsional. “La última vez que vino el presidente del IPS le volvimos a solicitar y tenemos la promesa de que van a darnos. Solamente que tiene que hacer licitaciones y eso tiene su tiempo, que se maneja allá”, dijo. A la suma de personal de seguridad, también se espera contar con los facilitadores. “Gente que se encarga de informar, de guiar a todos los asegurados, como es un hospital grande, tiene muchos lugares, siempre es necesario que haya un facilitador. Eso tiene el Hospital Central del IPS en Asunción”. El director médico aseguró que están logrando el contrato de personal de transporte, como los camilleros y personal de asistencia que se encargan de buscar los medicamentos. “Son pequeños colaboradores que se necesitan y si no se tienen, tienen que hacerlos los familiares. De a poco, pero estamos avanzando. Lento, pero seguro”, añadió.