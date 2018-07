Hortigranjeros urgen control a venta de productos de contrabando en CDE

Productores frutihortícolas piden que se frene la comercialización de productos de contrabando en el local de la feria permanente, instalada en el tinglado A, espacio cedido por la Comuna a pequeños comerciantes de la ciudad. El reclamo viene de los que ocupan el tingado B, donde agricultores de 22 distritos, tres veces a la semana, ofertan la producción de sus fincas.

El predio pertenece y está bajo la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE). Los hortigranjeros denuncian que tomates y zanahorias, entre otros productos, de origen brasileño, se venden a menor precio que la producción nacional, a pesar de estar prohibido por ordenanza municipal. Sobre esta situación fue informada la Junta Municipal y esperan una solución al reclamo planteado por parte de la Municipalidad y de las demás instituciones encargadas de combatir el contrabando.

“Nosotros ofrecemos productos frescos y sanos. El tomate brasileño es más barato en el otro tinglado. Si vendemos a 4.000 guaraníes el kilo, ellos venden a 3.000 guaraníes y nos hacen competencia. Menor precio no podemos ofrecer porque nos cuesta sacar con cualquier carreta de Mallorquín, O’Leary y Minga Guazú”, explicó Martín Martínez, presidente de la Central de Productores Hortigranjeros del Alto Paraná, responsable de la feria semanal de Ciudad del Este.

Indicó que productores del distrito de Raúl Peña traen zanahorias comercializadas a 3.000 guaraníes el kilo, mientras que las ingresadas de contrabando se venden a 2.000 guaraníes el kilo. “Nosotros damos la garantía sobre la calidad de nuestra producción; la que viene del Brasil no sabemos en qué condiciones se produce”, acotó.

Mencionó que hay una ordenanza municipal que está vigente donde se prohíbe la venta de productos de origen extranjero dentro y fuera del tinglado municipal. “Eso está en vigencia; pero en la práctica es letra muerte, no se cumple, totalmente violada. Ahí se vende pescado, incluso carne de animales silvestres, en las afueras. Este hecho ya denunciamos muchas veces, pero nadie nos hace caso”, relató.

Piden a la Municipalidad y a la Junta Municipal hagan algo para defender la producción nacional. Señaló a los consumidores no confundir la feria permanente con la feria de hortigranjeros. “Eso es algo que también nos preocupa, porque mucha gente dice ‘compré en la feria’ y te muestra producto brasileño. Nosotros estamos en el tinglado B y esos productos no son nuestros. Nosotros solo vendemos producción nacional”, precisó.

INCUMPLEN. Martínez recordó que este conflicto no es nuevo y mencionó que en el 2008 se llegó a un acuerdo entre los dos sectores: la feria permanente y la feria semanal, a instancias de la Gobernación y la Municipalidad.

El acuerdo señalaba que los del tinglado A se comprometían a no vender los mismos artículos ofertados en el tinglado B y estos se comprometían a comprar todos los productos que ellos no producían, como arroz, fideos, bebidas en general, lácteos, entre otros rubros.

“Cuando se creó la feria, nosotros no logramos ocupar los dos tinglados, entonces se nos dijo si queríamos dejar que comerciantes locales lo ocupen, tipo mercado de abasto, con el compromiso de no vender lo que nosotros producíamos; después eso no se cumplió y llegamos a un acuerdo en el 2008 y ahora el 80% de esa resolución ellos no respetan y venden más barato, haciéndonos competencia de precios, ese es el problema”, señaló.

HISTORIA. La Central de Productores Hortigranjeros del Alto Paraná (CPHA) tiene 21 años de funcionamiento. La iniciativa sacó de la miseria a cientos de familias campesinas y del aprovechamiento de los intermediarios, que antes, sin producir, se quedaban la mayor parte de la ganancia. Son más de 1.600 socios, organizados en 130 comités.