Horario matinal para el “12” y Guaireña

El “12” recibirá en su cancha al ascendente 2 de Mayo, que si lo derrota alcanzará la cima; y Guaireña visitará a Fernando de la Mora, que está en mitad de tabla. El reparto de partidos en la fecha 14 será: dos el sábado y seis el domingo (ver info). En cuanto a la fecha 15, se jugará un partido el 2 de agosto: Rubio Ñu vs. Iteño (18.00) y siete el domingo 4; destacan Guaireña vs. Atyrá, a las 10.00, y RI 3 Corrales vs. “12” en el Este a las 14.45. El 3 de Febrero, que pelea por la permanencia, presentó ayer a tres refuerzos: Héctor Cheché Sanabria y los brasileños Luis Dos Santos y Rodrigo Da Rocha.