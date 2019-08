Horacio Cartes pide personas más idóneas en el Gobierno

El ex presidente Horacio Cartes pidió señales al Gobierno de Mario Abdo Benítez, ya que hay “buenísimos colorados que están postergados”. “Para mí no tiene que haber personas que no son del Partido, que, es más, estuvieron en contra del partido y hoy ocupan cargos de confianza”, agregó durante la reunión que mantuvo con líderes tanto de su movimiento como con oficialistas.