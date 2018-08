Horacio Cartes pide jurar como senador

El ex presidente de la República argumenta en el documento que el 15 de agosto, después de entregar su mandato a Mario Abdo Benítez, “ha cesado y superado la incompatibilidad” que le impedía jurar como senador activo.

También hace alusión a la proclamación de su candidatura por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el pasado 21 de mayo, candidatura que también se solicitó impugnar, pero esto fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia. (CSJ).

Ovelar sostuvo que presentará la nota a sus pares este jueves y serán ellos quienes decidirán si tratar el tema en una sesión extraordinaria.

Cartes necesita de 23 votos para jurar como senador activo y dejar sin escaño a Rodolfo Friedmann, quien asumió en su lugar el pasado 1 de julio.

Al ser consultado sobre los números, el titular del Poder Legislativo no se quiso aventurar. "Yo no podría vaticinar, pero a simple vista no hay números”.

Este es el segundo intento del ex jefe de Estado, con documentos de por medio, de ocupar su banca. El primero fue cuando presentó su renuncia al Ejecutivo para asumir su banca, pero nunca fue tratada por el pleno del Senado.

Cartes incluso, poco antes de entregar el bastón de mando, había asegurado que ya no lucharía por acceder a la cámara legislativa. “A mí me encantaría ya no ser senador (activo), porque la dignidad tiene un límite", expresó.

El artículo 189 de la Constitución Nacional establece que "los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto".

Por esa razón, sectores de la oposición siempre calificaron de inconstitucional que tanto Horacio Cartes como Nicanor Duarte Frutos ingresen a la Cámara de Senadores.