Horacio Cartes no puede ir "ni a comprar vino a Clorinda", según Hugo Velázquez El vicepresidente y candidato a la presidencia de la República, Hugo Velázquez, aseguró que el ex mandatario Horacio Cartes quiere llegar al poder para protegerse a él y a sus empresas. Afirmó que el líder de Honor Colorado no puede cruzar las fronteras por temor a que lo agarren organismos de seguridad extranjeros.