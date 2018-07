Honor Colorado amenaza con frenar el acuerdo para Nicanor en la EBY

La decisión de Nicanor Duarte Frutos de aceptar el cargo que el Gobierno entrante le ofrece en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) es vetada por los senadores cartistas, quienes ya anticiparon que Duarte Frutos debe decidir entre un cargo o “pelear por lo que dictó la voluntad popular”. Añaden ahora otra traba, la de el impedimento que tienen tanto senadores activos como vitalicios de ocupar un cargo asignado por el Poder Ejecutivo. Los cartistas ven en Duarte Frutos una llave para que finalmente también jure posteriormente el presidente Horacio Cartes en el Senado. Por ello no darán los votos para el acuerdo que precisa el ex presidente.

En este momento siete votos cartistas en el Senado frenarían la posibilidad de que Duarte Frutos logre un eventual acuerdo, luego del 15 de agosto, para ir a Yacyretá.

La posición cartista es clara según los senadores Juan Darío Monges y Javier Zacarías Irún: “Nicanor debe jurar como senador y elegir luego qué quiere ser”, señalan.

Monges aseguró que el ex mandatario Nicanor Duarte Frutos debe asumir una banca en la Cámara Alta y luego renunciar si es que busca ocupar el cargo de director de la EBY. “Creemos firmemente que en base a la voluntad popular, tanto Nicanor como Cartes deben jurar como senadores”, refirió.

Crítica. Agregó que Duarte Frutos ha elegido entrar en un “escenario” que no estaba pautado. Es decir, se plantea un problema para Cartes, puesto que sin que a Nicanor se le preste juramento, la tentativa de Cartes de acceder será más difícil. “Él debería tomar la decisión, porque en definitiva él ha entrado en un escenario de una línea muy fina, en que él siendo senador de la nación tendría que renunciar al cargo para poder acceder a un cargo que no sea el de ministro del Poder Ejecutivo o no sea embajador de la República del Paraguay”, dijo.

Señaló que no es un antojo, sino son requisitos que “exige la Constitución” y recordó que el próximo Ejecutivo debe remitir el pedido de acuerdo correspondiente para que “el senador electo y proclamado” ocupe el lugar que le ofrecieron.

“Es un problema que él tendría que asumir. Nosotros como Senado nos hemos pronunciado al respecto, pero ratificando nuestro razonamiento y nuestro reclamo que lo vamos a defender: La confianza que tanto el presidente que encabezó la lista de nuestro partido, acompañado de Duarte Frutos, deben jurar”, dijo.

En tanto Zacarías Irún planteó los mismos argumentos contra la decisión de Duarte Frutos. “Nicanor deberá renunciar, ya sea a la senaduría activa o a la vitalicia si realmente pretende ser director de Yacyretá”, indicó. Añadió que no se puede hacer dos cosas a la vez.