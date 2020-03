El hecho se produjo en el distrito de Concepción, Departamento de Concepción, resultando víctima del intento de abuso sexual una niña de 8 años, mientras su madre fue herida en la espalda con un estoque.

El sospechoso es A. S. G., un hombre de 26 años con antecedentes policiales y judiciales.

Según la denuncia, el lunes aproximadamente a las 17.30 la mujer escuchó el grito de su hija proveniente del baño, ubicado en el fondo de la casita. Fue hasta allí y encontró a su pareja que estaba a punto de abusar de la niña.

“Yo fui a defender a mi hija y ahí me clavó con su estoque, yo no sentí en el momento y mi hija me gritó que me hincó, la policía me llevó a urgencias, donde me dijeron que faltó 1 cm para alcanzar mi pulmón”, señaló la mujer.

La denunciante afirmó que desde hace algunos meses su pareja la mantenía bajo amenazas de muerte para que ella no termine la relación.

Tras el hecho la mujer y su hija tuvieron que mudarse con un familiar por seguridad. El denunciado sin embargo está libre e incluso habría vuelto a dormir a la casa que compartía con las víctimas.

La mujer pide que la Policía haga su trabajo ya que teme por su vida y la de sus cuatro hijos.

El nombre de la niña, de su madre y del sospechoso se omite en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima.

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia insta a que ante cualquier caso sospechoso de abuso sexual en menores sea denunciado a la línea gratuita 147, Fono Ayuda.