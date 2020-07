Hombre imputado por amenazar de muerte a su ex pareja por Facebook

Se trata de Wilberto Piris, de 30 años, quien fue imputado en la tarde de este miércoles por la fiscala Blanca Aquino, por los supuestos hechos de violencia familiar, coacción grave y amenaza de hecho punible, de los cuales resultó víctima su ex pareja de 27 años. La representante del Ministerio Público solicitó su prisión preventiva.

Piris fue detenido cerca de la medianoche de este martes y este miércoles se abstuvo de prestar declaración indagatoria. El hecho se registró en la ciudad de Itauguá, en el Departamento Central.

El Ministerio Público informó que mediante la intervención se evitó un presunto nuevo caso de feminicidio.

La ex pareja del hombre declaró ante la fiscala Aquino que fue víctima de una relación abusiva y de violencia sicológica durante casi 10 años de convivencia, pero no se animaba a denunciar a la Fiscalía por temor. Contó que el hombre no trabajaba, y era ella quien sostenía el hogar.

Agregó que en una ocasión realizó una denuncia en el Juzgado de Paz, pero luego no hizo seguimiento tras ser amenazada.

En la audiencia fiscal, la mujer tuvo que ser contenida y asistida sicológicamente porque estaba muy afectada emocionalmente, según el informe del Ministerio Público.

Evidencias

La fiscala Aquino accedió a otras imágenes donde se ve al victimario con un machetillo en el cuello y amenazando a la víctima.

Además, mensajes donde le coaccionaba a que vuelvan juntos o quemaría su casa y otros tipos de mensajes de amedrentamiento.

En algunos, le amenazaba de muerte y en otros le decía que incluso "se iba a suicidar por su culpa".

Supuestamente, el hombre publicó en el muro de Telefuturo una amenaza de muerte contra su ex pareja, en la que señaló que le iba a descargar 16 tiros de un arma de fuego tras presentar una situación determinada.

El mismo contaba con varios perfiles de Facebook desde donde realizaba las amenazas.