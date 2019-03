13 Tham Luang, la empresa tailandesa que tiene los derechos de imagen de los niños y el tutor, señaló que tiene previsto firmar un acuerdo a mediados de este mes con SK Global Entertainment, que cuenta en su cartelera con filmes como Crazy Rich Asians (dirigida por Jon M. Chu) y Going Places (John Turturro).

Lea más: El giro a la historia de cómo los niños tailandeses atrapados en una cueva fueron rescatados

La compañía tailandesa, que responde ante el Gobierno tailandés, precisó que el acuerdo deberá confirmar que la producción se exhibirá en la plataforma digital de Netflix.

SK Global Entertainment nació en 2016 como un proyecto conjunto de las productoras Sidney Kimmel Entertainment, responsable de títulos como Moneyball, e Ivanhoe Pictures, que ha producido Dheli Crime, que se emitirá en Netflix el próximo día 22.

Nota relacionada: Tailandia: Hallan vivos a 12 niños perdidos en una cueva

Los 12 niños, de entre 11 y 16 años, y su tutor, de 26, se adentraron en una cueva en Chiang Rai (norte) el pasado 23 de junio después de un entrenamiento de fútbol y fueron localizados nueve días más tarde a cuatro kilómetros de la entrada.

Todos ellos fueron rescatados en una complicada operación de salvamento a través de las galerías parcialmente inundadas de la cueva que se completó el 10 de julio.

Tras el rescate los chicos han sido objeto de obsequios y homenajes por parte del mundo del deporte, y del fútbol en particular, incluido el recuerdo que anoche les dedicó la FIFA durante la ceremonia de los premios The Best celebrada en Londre