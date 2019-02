Hizo 33.000 km en bicicleta

Actualmente, Manolo, de 53 años, se encuentra en nuestro país y con ganas de quedarse a vivir, ya que su meta es llegar a 50.000 km, pero según él, su avanzada edad, su físico y el calor, ya le impiden llegar a su meta. “Cuando hice casi 6.000 km de Colombia a Venezuela (ida y vuelta), me dije que podía llegar a los 50.000 y ahí emprendí mi hazaña, pero ya no puedo más. Me doy por complacido que logré 33.000 km”, expresó Manolo, quien asegura que su único patrocinador es Dios. “Él me envía angelitos, que me invitan un poco de comida, agua y alguna ayudita económica”, comentó. Alba dedicó parte de su vida a la gastronomía y anhela conseguir un trabajo para sostenerse para lo cual dejó su número de celular (0994) 231-513.