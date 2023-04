Hinchas de Luque se enfrentan con policías antidisturbios a pedradas

Los ataques protagonizados por supuestos hinchas de Luque no registraron daños materiales ni detenidos. Un policía quedó herido en la nariz.

El comisario Arnaldo Irala, jefe de la Comisaría 3ª local, dijo a radio Monumental 1080 AM que los incidentes ocurrieron tras un encuentro de fútbol entre los clubes Sportivo Luqueño y Libertad.

Mencionó que un grupo de supuestos hinchas luqueños comenzó a salir durante el partido y se ubicó frente al acceso del sector de preferencia, donde estaban ubicados los hinchas del equipo rival, por lo que un pelotón de antimotines de la Policía Nacional montó una barrera en el lugar.

"Hay un grupo de 25 a 30 jóvenes que aprovecharon ese grupo y comenzaron a lanzar piedras o cascotes contra el personal", señaló el jefe policial.

Irala aseguró que los agentes policiales pudieron contener los disturbios y que no se registraron daños materiales. No obstante, un policía de la Comisaría 3ª de Luque resultó herido en la nariz durante el lanzamiento de las primeras piedras. Fue auxiliado y trasladado al Hospital de Policía Rigoberto Caballero. No sufrió heridas que revistan gravedad.

Tras el hecho, tampoco se registraron detenidos.

Las barras organizadas del Sportivo Luqueño, identificadas como La Barra de Luque y Chancholigans, tienen prohibido ingresar a los estadios de la APF por ocho meses, y no pueden meter banderas, pancartas, banners y todo otro distintivo que hagan alusión o se identifiquen con grupos, barrios o sectores de la ciudad de Luque.

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dispuso esta sanción ante los hechos que sucedieron durante el partido ante Guaireña FC, disputado en el Feliciano Cáceres, en fechas pasadas.