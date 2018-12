Himno paraguayo al Papa, en la Jornada Mundial de Juventud

Entre el reportorio de canciones de alabanzas prepara el tema Gracias Santo Padre, el himno oficial de la visita del Papa en 2015. Es que –según dijo– ya en la JMJ anterior, en Cracovia (Polonia) causó furor entre la gente, pues le requerían que interpretara esa canción.

Tendrá dos presentaciones: la primera será el 22 de enero. Interpretará: Yo te Alabare, Gracias, Vamos a Alabar a Dios, Abrázame Jesús (himno del Congreso Eucarístico Arquidiocesano 2017), Ven Señor y un Medley de sus canciones más antiguas como: Es por Cristo y No te duermas.

“Y por supuesto no podrá faltar la canción Gracias Santo Padre (...) Cuanto estuve en Cracovia, gente de España y de otros países europeos me pedían que cante esa canción; así a capela igual”, recordó su paso en la capital polaca en 2016. Su segunda actuación será el 25 de enero. “Estoy cerrando también un par de presentaciones más en algunas parroquias de Panamá donde me han solicitado la posibilidad de compartir con ellos un recital o una adoración”, comentó.