En ese sentido, señalaron que una de las condiciones argentinas al Gobierno paraguayo para abrir la frontera fue la de avanzar hacia la conformación de una Comisión Relatora Internacional integrada por forenses y antropólogos de ambos países para el esclarecimiento de la muerte de las niñas argentinas Liliana María Villalba y María Carmen Villalba.

Los familiares de Denis detallaron que los argentinos vendrían para realizar una autopsia y tendrían acceso a las actuaciones administrativas y judiciales, en el marco de la causa abierta respecto a la muerte de las dos niñas familiares de líderes del EPP, que se encontraban en el campamento y perdieron la vida durante un enfrentamiento.

Lea más: Familiares de víctimas del EPP exigen que Argentina también colabore en aclarar muerte de niñas

"Como hijas de un padre secuestrado por el EPP, víctimas de las actividades terroristas de este grupo criminal y víctimas de la inacción recurrente y sistemática del Estado paraguayo, rechazamos enérgicamente cualquier injerencia extranjera sobre los órganos constitucionales de la República del Paraguay", manifestaron.

Asimismo, indicaron que el órgano constitucional encargado de la investigación de supuestos hechos punibles en Paraguay es el Ministerio Público, por lo tanto, ningún otro grupo de personas, bajo ningún ropaje, puede arrogarse funciones que constitucionalmente le competen al Ministerio Público.

De igual manera, recordaron que los órganos encargados de supervisar el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos son la CIDH y la Corte IDH, cuyos mecanismos de protección son a través de la Carta de la ONU y a través de los diferentes comités, supervisores de las distintas convenciones.

Le puede interesar: Familia de Óscar Denis envía duro mensaje al EPP: "Ladrones disfrazados de camuflaje"

"Por lo tanto, no puede arrogarse un Estado una función bilateral de supervisión sobre otro Estado que claramente no posee, pues no solo estaría violando la soberanía nacional de un Estado, sino también iría contra las reglas del Derecho Internacional por una clara y arbitraria injerencia en funciones que no son de su competencia", remarcaron.

Como punto más importante, aseveraron que de las conversaciones diplomáticas se pierde de vista lo sustancial del problema, que es el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte del EPP.

"Obligadas a ser carne de cañón, a ponerse en primera fila y recibir los primeros impactos de balas mientras sus madres, padres, tíos, tías, primos y demás miembros de dos o tres familias de forajidos autodenominados EPP huían del terreno hostil", cuestionaron.

Entérese más: Gobierno argentino autoriza apertura de frontera de Encarnación desde este martes

Entre otras cosas, criticaron que el Estado argentino solicite a Paraguay acceso irrestricto a la investigación sobre la muerte de las dos niñas connacionales, quienes aseguran fueron llevadas al monte y fueron obligadas a portar armas de grueso calibre para participar de un enfrentamiento con miembros de las fuerzas de seguridad paraguaya.

En el comunicado mencionan que el enfoque solo se cierra al propósito de determinar responsabilidades individuales de los miembros de las Fuerzas de Tarea Conjunta, cuando lo que debería indignarles es el reclutamiento de connacionales por parte del EPP.

“Lo que en realidad deberían solicitar al Estado paraguayo es que dirija y agote todos sus recursos logísticos en la lucha frontal contra este grupo criminal que mata, secuestra, extorsiona, recluta niños y niñas sometiéndolos a una privación de su libertad, comprometiendo su integridad física, sexual y hasta su propia vida”, sostienen.

Finalmente, aseguran que no están en contra de una efectiva investigación por parte de las autoridades nacionales y constitucionalmente competentes y que, de hecho, son las más interesadas de que el Ministerio Público y fuerzas de seguridad nacional puedan dar con el paradero del tío de las niñas abatidas, a quien responsabilizan de ser la persona "que ha secuestrado a nuestro padre Óscar Denis".

Los pasos terrestres con Argentina finalmente fueron abiertos este martes, luego de 19 meses de cierre por la pandemia del coronavirus.