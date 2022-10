En la ocasión, la mujer resaltó que les llama la atención que tanto el hallazgo del cargador como el del celular de su padre se hayan producido en periodos de tiempo muy cercanos, lo que les genera esperanza, ya que les hace pensar que "pueden ser señales".

No obstante, reconoció que dicha hipótesis puede no trascender, debido a que no se descarta que el objeto encontrado pudo haber pertenecido a los agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), utilizado durante el rastrillaje tras el secuestro.

"No sé qué pensar sobre esto, ojalá nos lleve a algo, ojalá que nos estén queriendo decir algo, pero no sabemos, no hay una confirmación tampoco de a quiénes pertenecerían estas armas, no sé a qué nos puede llevar", expresó.

Igualmente, dijo que están muy optimistas tras haber mantenido una reunión con la Embajada de Estados Unidos, que se comprometió a brindarles ayuda para obtener mayor información. Dijo que mientras tanto la familia seguirá trabajando en la búsqueda.

"Vamos a seguir insistiendo a las autoridades para que nos den resultados y de nuestra parte seguiremos buscando, a ver si encontramos algo más, porque en un tiempo corto van apareciendo cosas", aseveró Beatriz Denis.

En cuanto al celular que fue encontrado días atrás en el lugar, la vocera de los Denis recordó que el mismo se encuentra en manos de personal especializado para su peritaje correspondiente.

El aparato, que pertenecería al ex vicepresidente de la República secuestrado, fue hallado el pasado 5 de octubre en el predio de la estancia de la familia en Yby Yaú, donde ocurrió el secuestro el 9 de setiembre de 2020.

El móvil fue encontrado en condiciones deterioradas en una zona de fácil acceso, donde recientemente la familia del secuestrado decidió hacer una limpieza a fin de utilizarlo para el rodeo.

La familia Denis no tiene mayores novedades desde que el político fue llevado de su inmueble y la única vez que los secuestradores se comunicaron fue para pedir que realicen una donación de víveres a comunidades para su liberación.