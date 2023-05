Hijas de fiscal López Lohman exigen al Estado reparación

Jorge Eduardo López Lohman había sido destituido como fiscal de la Unidad Penal 3 de San Pedro por el JEM, en el 2021, por planteamiento de Jorge Bogarín, tras una denuncia hecha por Vicente Ferreira, quien había sido imputado por el entonces fiscal en el marco de una causa de abuso sexual a una niña. López Lohman falleció el año pasado por problemas de salud.

“Necesitamos que se aclare esta situación y se resuelva el pedido de revisión como así también la postura asumida por unanimidad en el Jurado y que, llamativamente, en la última sesión hubo una especie de retroceso o duda respecto a lo que deberían hacer”, dijo Rusmy Cáceres, viuda del agente.

La mujer adelantó que no descartan recurrir a instancias internacionales y exigen al Estado que asuma su responsabilidad y de revertir la situación.

Lamentó que el Jurado le haya negado el expediente para que la familia exprese su postura al respecto

“Señores miembros del Jurado, no suspendan la sesión, este es un asunto importante. No pueden dimensionar la importancia y el dolor que genera en las hijas esta situación, agregó. Remarcó que no descartan recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.