Hijas de Denis esperan tener datos de su padre

Beatriz Denis, vocera de la familia, señaló que aguardan esperanzadas información sobre su padre entre las evidencias recogidas durante el operativo de ayer. “Estamos atentas a lo que nos puedan informar y expectantes. No tenemos datos precisos. Para nosotros es importante cualquier información sobre él. Por lo que nos suelen comentar, cuando hay abatidos, se encuentran mochilas y otros elementos”, afirmó.

También aseguró que, en el caso de que se confirme que Osvaldo Villalba es uno de los miembros del EPP abatidos, esto tendría mucha relevancia, ya que el mismo fue identificado por las autoridades como uno de los secuestradores de su padre.

El ex vicepresidente Óscar Denis fue secuestrado el 9 de setiembre de 2020 de su estancia Tranquerita, ubicada en la ciudad de Yby Yaú, Departamento de Concepción.

A los 100 días del hecho sus familiares realizaron un pedido de intermediación de la Cruz Roja Internacional, muy rápidamente recibieron respuesta positiva del organismo informando que todo dependía de la autorización del Gobierno. Beatriz Denis informaba que la Cruz Roja esperaba solo el pedido del Gobierno paraguayo para mediar en el secuestro de su padre, de Edelio Morínigo y de Félix Urbieta.

El Gobierno informó que eso no podía cumplirse, porque se daría el estatus de beligerante al grupo armado. Pese a que la familia cumplió con los pedidos de la banda criminal, el hombre no fue liberado y hasta la fecha no hay datos de su paradero. JR