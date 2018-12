Hija de ministra defiende beca y dice que no puede costearla

Ribeiro Bacigalupo señaló que cuando se postuló cumplió con todos los requisitos y fue aceptada por la universidad en Australia.

“Es un tema que se instaló en la prensa”, dijo en relación a las críticas por ser beneficiada con la beca estatal. “Realmente cumplí con todos los requisitos, ser paraguaya y aceptada en una de las mejores universidades, lo cual cumplí. Es algo que se instaló en los medios y no tiene ninguna validez”, aseveró. Refirió que solicitó a las autoridades de Becal que vuelvan a revisar su caso para determinar si hubo o no alguna irregularidad. “¿Quién dice que tengo la posibilidad de pagar? No tengo la posibilidad de pagar ese máster y soy yo la becaria. No son mis padres. Esta es una beca que no es exclusivamente para personas de escasos recursos, sino es un máster para la excelencia”, dijo.