Hermano de Freddy D'Ecclesiis alega persecución y descalifica a Giuzzio

Su esposa, Juana Carolina Vera González, es propietaria del hangar Halcón Peregrino, ubicado en el distrito de la ciudad de San Estanislao, Departamento de San Pedro, en donde se incautaron siete aeronaves con irregularidades.

A través de un microaspirado realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), se hallaron partículas de cocaína en dos aeronaves, propiedad de la mujer.

Víctor Raúl D'Ecclesiis dijo que en el procedimiento del microaspirado no estuvo presente ningún perito de la familia.

"Hace tres semanas hicieron el microaspirado de todas las avionetas, el abogado Hugo López había dicho que precisábamos un perito de la parte nuestra y cuando se hizo no le comunicaron a nuestro abogado. Acá, la intención de (Arnaldo) Giuzzio es justificar que el diputado (Freddy) D'Ecclesiis está en el narcotráfico, nosotros perdimos la cadena de custodia (de las avionetas) en tres semanas", manifestó.

En otro momento dijo que, supuestamente, están utilizando sus antecedentes por narcotráfico para involucrar a su hermano.

"No entiendo cómo esta clase de personaje (Arnaldo Giuzzio) puede ocupar un sillón tan importante, un sector tan sensible como es la Secretaría Nacional Antidrogas. Acá, es muy claro, le quieren poner a toda costa al diputado (Freddy) D'Ecclesiis, le están utilizando a mi esposa, están utilizando mis antecedentes para eso", refirió.

D'Ecclesiis denunció que Giuzzio le pidió dinero

Víctor D'Ecclesiis dijo que en el 2006, supuestamente, Arnaldo Giuzzio, quien en ese entonces era fiscal Antidrogas, le había solicitado USD 300.000 para desvincularlo del caso, antes de su audiencia preliminar, tras ser detenido por narcotráfico. Sin embargo, no precisó si la denuncia la realizó en la Fiscalía o en la Policía Nacional.

"En el 2006, cuando me agarró este tipo (Arnaldo Giuzzio), cuando era fiscal Antidrogas, me solicitó USD 300.000 para arreglar conmigo", sostuvo.

"Le he denunciado y eso está en los archivos de Abc, de Última Hora. Yo le he denunciado a este nefasto personaje. Le he denunciado en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional de la época, le he denunciado ante todo. Me dijo que podía desvincularme del caso, pero necesitaba USD 300.000", dijo.

Por último, dijo que su familia está sufriendo con esta supuesta persecución sistemática.

Antecedentes de Víctor D'Ecclesiis

Víctor Raul D'Ecclesiis fue detenido con cocaína en Uruguay, en 1997, y fue condenado en ese país por tenencia de estupefacientes, estuvo en prisión siete años. En el 2009, fue condenado en nuestro país a ocho años de cárcel por posesión y tráfico de cocaína.

Mientras que su tío, Abraham D’Ecclesiis, fue detenido en los Estados Unidos también por tráfico de drogas. Al igual que su primo Iván D’Ecclesiis, sentenciado por tenencia de estupefacientes.