El nuevo gobernador es de profesión abogado, fue dos veces intendente municipal de Caazapá y es hermano del cuestionado ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quien está siendo investigado por la Fiscalía por supuesto enriquecimiento ilícito.

gobernador caazapa.jpg Richart González.

El ex fiscal general no asistió al juramento de su hermano y, al respecto, Pipo dijo que la situación no afectará su carrera como político y autoridad electa, y que confía en la Justicia para esclarecer los hechos.

Durante su discurso, indicó que sus proyectos incluyen la asistencia a la producción agroganadera, al sector industrial, mejorar el sistema educativo y sanitario de los habitantes de Caazapá, como también la disminución de la pobreza en la zona.

El juramento de Pedro Díaz Verón se fijó para este miércoles 15 de agosto, mientras que su asunción al cargo se realizaría este viernes, supuestamente para que Mario Abdo Benítez pueda participar del acto.

Sin embargo, con la imputación del ex fiscal general del Estado, existe una incertidumbre sobre la realización del evento programado para ese día.