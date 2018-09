Hermano de Díaz Verón afirma que hay pruebas para demostrar su inocencia

El ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón está imputado por enriquecimiento ilícito.

Indicó que su hermano es una de las "personas mas institucionalistas” que conoció. Consultado sobre el estado del ex alto funcionario, quien permanece en reclusión en el penal de Tacumbú, solo se limitó a responder que lo vio bien.

Con respecto al pedido que realizó este martes Javier Díaz Verón de trasladarse a la prisión militar de Viñas Cué, dijo que es la ciudadanía la que debe sacar sus conclusiones acerca de su seguridad en la penitenciaría de Tacumbú.

El abogado Mario Elizeche pidió al Juzgado Penal de Garantías que su cliente sea trasladado al penal de Viñas Cué por motivos de seguridad.

Por último, Pedro Díaz Verón aseguró que permanecerá cerca de su hermano en todo este proceso que afronta. "Ya fui a visitarlo y estoy consciente de su inocencia, y voy a estar con él como familiar", subrayó.

Javier Díaz Verón guarda prisión preventiva desde el pasado 24 de agosto en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. La medida fue firmada por el juez Julián López, quien lo dispuso ante el peligro de fuga y para evitar la obstrucción en el proceso investigativo.

El ex fiscal general del Estado fue imputado por el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito y enfrenta el proceso junto con su esposa, María Selva Morínigo, quien está imputada por lavado de dinero y cuenta con arresto domiciliario.

Para la Fiscalía, la pareja no pudo justificar con documentos el ingreso de G. 3.764.317.044; además, detectó que el ex titular del Ministerio Público tuvo un ingreso de G. 1.147.058.591 que no provendría de fuentes legítimas.

Las investigaciones contra Díaz Verón y su esposa iniciaron entre finales del 2017 y principios del 2018.