Hermana de niñera niega abuso sexual y denuncia explotación

En conversación con Última Hora, la mujer comentó que fue la primera experiencia laboral de su hermana. Dijo que en marzo pasado, su hermana vio una publicación en Facebook en el cual se solicitaba niñera y ella se comunicó con la señora, luego se presentó para una entrevista.

Relató que la señora le dijo que iba a trabajar sin retiro de lunes a viernes y que le iban a pagar la suma de G. 1.200.000, por lo que la joven aceptó. Sin embargo, posteriormente, la mujer quiso que salga de la vivienda solo una vez al mes.

Lea más: Denuncian a niñera por abuso a niña de 3 años

Según comentó, el trabajo consistía solamente en el cuidado de la niña de 3 años, pero posteriormente ya le exigía que lave las ropas y que haga limpieza del domicilio, además aseguró que sus patrones la maltrataban verbalmente.

Dónde denunciar casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.png

La mujer comentó que su hermana solo estuvo trabajando en la casa familiar durante dos semanas y que luego renunció, debido a los constantes maltratos que supuestamente recibía y por la explotación laboral. Según ella, luego de esto, sus patrones "se contrariaron" por ella.

"Mi hermana ya no quiso trabajar con ellos porque la maltrataban verbalmente, la humillaban y cuando renunció no le quisieron pagar, se contrariaron por ella e inventaron el abuso a la nena. Primero dijeron que mi hermana le besaba en la boca, después que le tocaba supuestamente, es algo sin sentido y no tienen pruebas. La nena no habla todavía", expresó.

Mencionó que en marzo pasado supuestamente ocurrieron los hechos y que tres meses después el padre de la niña presentó la denuncia.

Nota relacionada: Fiscalía registró 8 menores víctimas de abuso y maltrato por día en 2020

Dijo que los patrones ni siquiera querían que su hermana utilice su celular y que le dieron uno corporativo, en el cual la madre de la criatura le pedía que le envíe fotografías del momento en que la pequeña se bañaba y que presuntamente la madre está usando esas imágenes para acusarla de abuso sexual.

Aseguró que la vivienda está llena de cámaras de circuitos cerrados, por lo que con las grabaciones se puede demostrar que su hermana "es inocente".

"Queremos demostrar su inocencia y pedimos que se haga Justicia. Esas personas se están aprovechando de nosotros porque somos pobres, quiero que se le investigue al padre. Inclusive, la señora trabajaba en su casa nomás porque vendía cosas online y mi hermana nunca estuvo sola con la nena", agregó.

Este viernes la joven debe presentarse en la Fiscalía de Lambaré para las 10.00 para una audiencia.

La denuncia

El padre de la niña manifestó en conversación con Radio Monumental 1080 AM que al principio no notaron indicios de conductas extrañas, pero con el correr de los días ciertos comportamientos y sus cambios de estado de ánimo de la pequeña los alertaron.

"Esa chica vino con la mamá en la entrevista, nosotros somos muy selectivos, cuidadosos y hasta ese momento no había nada raro", sostuvo y precisó que poco después decidieron prescindir de los servicios de la joven.

“Transcurrieron los días y se reincorporó la otra niñera y mi hija comenzó a tener conductas que no son de ella y se dispararon todas las alertas”, prosiguió.

Le puede interesar: Registran 1.495 víctimas de abuso sexual infantil hasta julio

En otro momento, el padre manifestó que encontraron en un celular corporativo que dieron a la joven fotos de su hija con ropas no adecuadas y atípicas para una criatura. “Ahora todo está en manos de la Justicia. No se debe permitir que una persona como ella esté libre por ahí”, afirmó.

El nombre de la niña, sus padres y de la presunta autora de los abusos se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.