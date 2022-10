Héctor Melgarejo quedó decepcionado

El presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, en charla con Fútbol a lo Grande fue muy tajante a la hora de calificar la pobre actuación de los jugadores de su club en la derrota 4-0 ante el 12 de Octubre, por la fecha 19 en Itauguá.

“Lo que se vio en el partido fue decepcionante, sin ánimo, sin compromiso. Tuve jugadores en la B y en la C, pero no con esta actitud”, manifestó el titular de la V Azulada y añadió además que “estamos con salario al día, premio al día y hacen actuaciones como esta y no condicen. Hay otras instituciones que no concentran y no están al día. Aquí solo pasa por los jugadores y dependemos de los milagros”.