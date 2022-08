He-Man: El héroe de los 80 cumple 40 años

En 1982 llegaban a las tiendas las figuras de acción que componían la serie de juguetes Masters of the Universe, con el superhéroe He-Man como principal personaje. Antes de eso, la compañía Mattel se había negado a licenciar productos para la película Star Wars, lo que terminó siendo un grave error, ya que luego, bajo otra marca, los productos de la cinta de George Lucas se convirtieron en un éxito de ventas.

Origen. Ante esta situación, Mattel decidió crear una nueva línea de juguetes, al concebir una idea que presentaba a dos fuerzas antagonistas, el bien, representada por una especie de bárbaro musculoso, y el mal, personificado en el villano Skeletor, con otros ingredientes como la magia. Al principio, a cada figura de acción le acompañaba un pequeño cómic, que introducía la historia de origen y las motivaciones de los personajes.

Al año siguiente llegó el dibujo animado, que ubicó al personaje como un fenómeno en todo el mundo y un ícono pop de los años 80. La historia se ambientaba en el planeta Eternia, en el que el príncipe Adam se convertía en su alter ego, el héroe He-Man, y junto a sus amigos combatían al villano Skeletor y sus secuaces. Asimismo, era protector del Castillo Grayskull. En total fueron producidos 130 capítulos, de cerca de 25 minutos de largo. Un elemento característico era que al final del episodio el protagonista aparecía para dar consejos a la audiencia.

Película. El éxito de He-Man fue tanto que no se podía perder la oportunidad de explorarlo en la pantalla grande. Es así, que en 1987 estrenaba en el cine Master of the Universe, sin el nombre de su personaje principal en el título. El elegido para protagonizar la cinta fue la entonces figura emergente que había desempeñado el papel de antagonista en Rocky IV; el actor sueco Dolph Lundgren. Nombres como Frank Langella y Courteney Cox también integraron el elenco.

La historia presentada era similar a la del dibujo animado; junto a sus amigos el guerrero He-Man enfrentaba a Skeletor y su ejército por el control del Castillo Grayskull. Con apenas 22 millones de dólares de presupuesto, la cinta fue un fracaso de recaudación y sumó un poco más de 17 millones en taquilla.

Animación. Acercándose a sus 40 años de existencia, el héroe regresó el año pasado a través de una nueva versión en dibujo animado, llamada Masters del Universo: Revelación, en Netflix. Con trazos estilizados y un tinte más adulto y maduro, se presentaron 10 capítulos; los cinco primeros se lanzaron en julio y luego el resto en noviembre.

El mismo servicio de streaming también estrenó en el 2021 una serie animada del héroe dirigida principalmente al público infantil. La primera temporada, estrenada en setiembre, contó con 10 capítulos; la segunda, que se estrenó en marzo de este año, tuvo 8 episodios; y la tercera, estrenada hace unos días, también con 8 entregas.



