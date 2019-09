HC no analiza reactivar juicio político a Abdo, dice Harms

El diputado cartista Walter Harms indicó que las expresiones del senador Enrique Riera sobre que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no concluirá su mandato fueron solo su opinión personal y no corresponden a una postura del movimiento Honor Colorado.

“Las declaraciones de Riera son su opinión personal, primero que el movimiento Honor Colorado no tiene ningún debate en estos momentos de llevar adelante un juicio político, pero sí estamos de acuerdo con que este es un gobierno que no llena las expectativas y que la situación no es de la mejor”, manifestó el parlamentario.