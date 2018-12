Bajo el título de Natalie Wood: What remains behind , la obra explorará el relato personal y profesional de la actriz fallecida en 1981.

Bajo el título de Natalie Wood : What remains behind (Lo que queda atrás), la obra explorará el relato personal y profesional de la actriz fallecida en 1981 desde la perspectiva de su hija, Natasha Gregson Wagner, y otras personas cercanas a ella.

Vídeos caseros, fotografías, diarios, cartas y artefactos inéditos serán algunos de los elementos que incluirá el documental, que estará dirigido por Laurent Bouzereau, quien también participa en las labores de producción junto a otros encargados de HBO y de Amblin Television.

La muerte de Wood conmocionó al mundo el 29 de noviembre de 1981, al aparecer ahogada, a los 43 años, en las proximidades de la isla californiana de Santa Catalina, donde pasaba el fin de semana junto a su marido Robert Wagner y al actor Christopher Walken.

La investigación en su momento determinó que Wood, después de haber bebido en exceso y de una discusión con Wagner, quiso dejar el yate en el que se encontraba.

Según esa versión, la actriz intentó subirse en un bote de goma pero se cayó al agua y se ahogó, puesto que no sabía nadar.

Los investigadores en un principio dictaminaron que su fallecimiento se debió a un ahogamiento accidental, si bien en 2013 matizaron que fue causado por "ahogamiento y otros factores indeterminados".

Natalie Wood participó en filmes míticos como Rebel Without a Cause (1955), Splendor in the Grass o West Side Story, ambas de 1961.

A principios de año, la aparición de nuevos testigos en el caso de la célebre actriz, que se reabrió en 2011, llevó a los investigadores de Los Ángeles a calificar su muerte como "sospechosa" después de que se conociera que las autoridades consideran a su esposo como una "persona de interés".