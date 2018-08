Hay riesgo de inundaciones por el proyecto deficiente

Pésimo. Desagües del sistema Metrobús no serán suficientes y el corredor podría inundarse.

Dijo que estas infraestructuras de drenaje serán necesarias en el trayecto de San Lorenzo, donde en teoría ya se concluyó 1,5 km de la via. “En el entorno de lo que es el Metrobús, en los tramos terminados, por ejemplo, en San Lorenzo, la larga bajada que va hasta la Universidad Nacional de Asunción (genera) importante volumen de agua cuando hay lluvias, teniendo todas las calles de alrededor hoy en día con muchas construcciones, mucho desarrollo”, expresó.

Continuó: “¿Qué pasa de toda esa agua de lluvia si va y confluyen en el Metrobús? Esa es una de las cuestiones que no se ha trabajado y no se ha construido, esas son obras complementarias que harán que el Metrobús realmente funcione”.

Advirtió que “tiene que hacerse ductos, trabajos con el arroyo correspondiente para que el agua de lluvia vaya por el cauce donde tiene que ir y no se desvíe a través de las calles y demás hacia la zona del Metrobús, porque lo peor que nos puede pasar es que hagamos el Metrobús y que después esté bajo agua”.

Insistió: “Esas obras hay que hacer en el tramo de San Lorenzo. En este momento, lo que nos estamos encontrando es con una dimensión muy diferente de lo que se suponía que había de cañería en el tramo de Fernando de la Mora y, en este proceso, se tiene que debatir eso y si se hace como parte de la obra o no, porque lo existente no condice con lo que se manifestó”.

Wiens también acotó que la zanja técnica (para cableados subterráneos) debe continuar. “Si ahora no la hacemos no se va hacer nunca”, resaltó y enfatizó: “El hecho de hacer la zanja técnica no estaba originalmente en el proyecto, ese es uno de los elementos que retrasa y tarda mucho tiempo. Originalmente iban a excavar una profundidad de aproximadamente un metro y medio y hoy en día la exigencia de la zanja técnica hace que tengan que cavar aproximadamente 4 metros de profundidad, que cambia totalmente el ritmo de trabajo”.