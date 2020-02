“Hay pruebas contundentes del dinero sucio en política”

Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia, cuestionó la actitud de los diputados que aprobaron la Ley de Desbloqueo pero no los controles individuales establecidos en el proyecto para controlar las campañas políticas, tildando de doble y triple discursos de dichos legisladores.

“Hay un doble discurso de mucha gente, como Blas Llano, Marito, que dijeron que apoyaban, o diputados que no le hacen caso a sus líderes... Además tenemos pruebas contundentes del dinero sucio en la política, porque tenemos casos de gente presa en EEUU y aquí”, expresó.

Indicó que lo acontecido es resultado de la improvisación, ya que quisieron aprobar el desbloqueo “a tambor batiente”, y no asumieron las consecuencias.

“El desbloqueo debió aprobarse con un paquete, porque esta es una especie de reglamentación de esta ley, porque ahora hay candidaturas individuales pero no hay control”, manifestó Ferrara.

Indicó que en este momento, de aprobarse así el proyecto de ley sobre el financiamiento político, habría un limbo jurídico, y que espera que en el Senado se corrija el mismo.

“Muchos de lo que votaron por el desbloqueo ahora que se les planteó el problemas que acarrearía (los controles individuales) traicionaron lo que firmaron y votaron en contra, porque no quieren transparencia”, expresó.

Respecto a que solamente los movimientos se responsabilizan de las rendiciones, dijo que eso no va a ocurrir porque con el desbloqueo los candidatos compiten dentro de su propio movimiento.

“Si yo soy un candidato y me financio mi propia campaña en la interna, que nadie controla y se hace con dinero privado y no público, qué movimiento se va a hacer responsable de mí, nadie. Entonces estamos en un limbo, ni García Márquez se habría imaginado un delirio de realismo mágico así, ahora no sabemos quién le va a controlar a quien”, expresó.

Consideró un despropósito de parte de los que votaron a favor del desbloqueo el no haber aprobado los controles a las candidaturas individuales, y espera que esto sea corregido.